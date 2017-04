Liga francuska - bramka Glika i pewne zwycięstwo Monaco

Foto: AFP

Kamil Glik zdobył bramkę, a jego AS Monaco wygrało z Toulouse 3:1 w 35. kolejce francuskiej ekstraklasy piłkarskiej i pozostało na pozycji lidera tabeli. Polski obrońca do siatki trafił w 49. minucie, był to jego szósty gol w tym sezonie.