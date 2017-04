Problem z ręką Bartry. Przeszedł operację

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Nie będziemy go teraz wypytywać, aby nie przeszkadzać mu w procesie rekonwalescencji. Zrobimy to w odpowiednim momencie" - zastrzegł Rauball.

Pytany o kondycję drużyny, prezes BVB odparł: "Każdy może sobie sam wyobrazić, czy zawodnicy spali dobrze czy nie. Drużyna wkrótce spotka się, żeby przygotować się do meczu i przepracować to, co wydarzyło się wczoraj. Przedyskutujemy z drużyną aktualną sytuację" - dodał.

"Musimy stawić czoło sytuacji. Fakt, że o 18.45 rozpocznie się mecz, nie jest łatwą sytuacją. Drużyna nie przeżyła jeszcze czegoś takiego. Pomimo tego oczekujemy, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Spodziewam się, że sobie poradzą" - powiedział Rauball.