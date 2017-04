Szef Borussii Dortmund dziękuje piłkarzom, że grają mimo ataku na autokar

- Jestem za to wdzięczny zespołowi - powiedział Watzke w telewizyjnej rozmowie krótko przed pierwszym gwizdkiem sędziego w Dortmundzie. Jak dodał, wskutek wtorkowego zdarzenia "demokracja i podstawy naszej wolności" zostały wystawione na sprawdzian, ale taka sportowa postawa jest właściwą odpowiedzią.

Szef klubu piłkarskiego Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke wyraził podziękowania dla drużyny, że mimo wtorkowego ataku terrorystycznego na jej autokar zdecydowała się rozegrać pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z AS Monaco już w środę.



"Jestem za to wdzięczny zespołowi" - powiedział Watzke w telewizyjnej rozmowie krótko przed pierwszym gwizdkiem sędziego w Dortmundzie.



Jak dodał, wskutek wtorkowego zdarzenia "demokracja i podstawy naszej wolności" zostały wystawione na sprawdzian, ale taka sportowa postawa jest właściwą odpowiedzią.



"We wtorek wszyscy znaleźliśmy się pod presją tego szokującego przeżycia. Zawsze w takim przypadku pytanie brzmi, jak odpowiedzieć. To, że gramy, że mecz się odbędzie, jest możliwie najlepszą reakcją" - podkreślił Watzke.



We wtorek po godz. 19 doszło do trzech wybuchów na drodze, którą autokar wiózł piłkarzy BVB na ćwierćfinał Ligi Mistrzów z AS Monaco. Ranni zostali hiszpański obrońca Marc Bartra, który przeszedł już operację złamanej ręki, oraz policjant, który jechał na motorze przed autobusem.



W środę policja zatrzymała podejrzanego o ten czyn islamistę, choć według prokuratury dokładne motywy czynu są na razie niejasne. Zasięg eksplozji wynosił ponad sto metrów. Badania kryminalistyczne mają wyjaśnić, jakiego materiału wybuchowego użyto i jak skonstruowane były zapalniki. Na miejscu zamachu znaleziono trzy listy z deklaracją sprawstwa o identycznej treści. Wskazuje ona na możliwość inspiracji islamistycznej. Tekst żąda między innymi wycofania niemieckich samolotów wielozadaniowych Tornado z działań w Syrii i zamknięcia bazy lotniczej USA w Ramstein w Niemczech. Eksperci zbadają tekst w szczególności pod kątem wiedzy o islamie.



Spotkanie Borussia - AS Monaco rozpoczęło się o godz. 18.45. Po 35 minutach goście prowadzą 2:0.

- We wtorek wszyscy znaleźliśmy się pod presją tego szokującego przeżycia. Zawsze w takim przypadku pytanie brzmi, jak odpowiedzieć. To, że gramy, że mecz się odbędzie, jest możliwie najlepszą reakcją - podkreślił Watzke.

11 kwietnia po godz. 19 doszło do trzech wybuchów na drodze, którą autokar wiózł piłkarzy BVB na ćwierćfinał Ligi Mistrzów z AS Monaco. Ranni zostali hiszpański obrońca Marc Bartra, który przeszedł już operację złamanej ręki, oraz policjant, który jechał na motorze przed autobusem.

W środę policja zatrzymała podejrzanego o ten czyn islamistę, choć według prokuratury dokładne motywy czynu są na razie niejasne. Zasięg eksplozji wynosił ponad sto metrów.

Badania kryminalistyczne mają wyjaśnić, jakiego materiału wybuchowego użyto i jak skonstruowane były zapalniki.

Na miejscu zamachu znaleziono trzy listy z deklaracją sprawstwa o identycznej treści. Wskazuje ona na możliwość inspiracji islamistycznej. Tekst żąda między innymi wycofania niemieckich samolotów wielozadaniowych Tornado z działań w Syrii i zamknięcia bazy lotniczej USA w Ramstein w Niemczech. Eksperci zbadają tekst w szczególności pod kątem wiedzy o islamie.