Liga Mistrzów: Atletico Madryt - Leicester City 1:0

Rewanż - 18 kwietnia w Anglii.
Atletico Madryt - Leicester City 1:0 (1:0).
Bramka: Antoine Griezmann (28-karny). Sędzia: Jonas Eriksson (Szwecja).
Atletico: Jan Oblak - Juanfran, Stefan Savic, Diego Godin, Filipe Luis - Saul Niguez, Gabi, Koke, Yannick Carasco (65. Angel Correa) - Fernando Torres (75. Thomas), Antoine Griezmann.
Leicester City: Kasper Schmeichel - Danny Simpson, Yohan Benalouane, Robert Huth, Christian Fuchs - Ryiad Mahrez, Danny Drinkwater, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton - Shinji Okazaki (46. Andy King), Jamie Vardy (79. Islam Slimani).
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