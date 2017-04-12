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Liga Mistrzów: Atletico Madryt - Leicester City 1:0

publikacja: 12.04.2017
aktualizacja: 12.04.2017, 22:58
Foto: AFP

Atletico Madryt pokonało Leicester City 1:0 (1:0) w pierwszym meczu ćwierćfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów.

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Rewanż - 18 kwietnia w Anglii.

Atletico Madryt - Leicester City 1:0 (1:0).


Bramka: Antoine Griezmann (28-karny). Sędzia: Jonas Eriksson (Szwecja).


Atletico: Jan Oblak - Juanfran, Stefan Savic, Diego Godin, Filipe Luis - Saul Niguez, Gabi, Koke, Yannick Carasco (65. Angel Correa) - Fernando Torres (75. Thomas), Antoine Griezmann.


Leicester City: Kasper Schmeichel - Danny Simpson, Yohan Benalouane, Robert Huth, Christian Fuchs - Ryiad Mahrez, Danny Drinkwater, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton - Shinji Okazaki (46. Andy King), Jamie Vardy (79. Islam Slimani).

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