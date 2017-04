AC Milan sprzedany Chińczykom

Klub piłkarskiej Serie A AC Milan należący do byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego został w czwartek sprzedany chińskiemu konsorcjum finansowemu. To największa inwestycja Azjatów w europejski zespół. Kwota transakcji to 740 mln euro.