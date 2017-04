Liga Mistrzów: Gareth Bale nie zagra w meczu Bayern Monachium - Real Madryt

"Bale nie zagra w sobotę. Musimy przyjrzeć się jego kontuzji. Ma obrzęk stopy. To okolice miejsca, gdzie był operowany" - powiedział trener "Królewskich" Zinedine Zidane na konferencji prasowej.



W listopadzie Bale poddany został operacji prawej kostki. Na boisko wrócił 18 lutego w spotkaniu z Espanyolem. Zidane nie jest pewny, czy jego zawodnik będzie gotowy na wtorkowy rewanż z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu mistrzowie Niemiec przegrali na własnym boisku 1:2, ale Bale opuścił boisko z powodu urazu w 59. minucie.



"To mnie martwi, bo nie lubię patrzeć na kontuzjowanych zawodników. Był podekscytowany powrotem na boisko po trzech miesiącach przerwy. Jednak zdaje sobie sprawę, że to nie jest poważna kontuzja" - dodał Zidane.



Real z 72 punktami prowadzi w tabeli Primera Division i ma trzy punkty przewagi nad Barceloną. Przy idealnych dla "Królewskich" wynikach, po 32. kolejce lider może mieć 75 punktów i wyprzedzać Katalończyków o sześć, mając do rozegrania jeszcze zaległe spotkanie z Celtą Vigo. Byłaby to komfortowa sytuacja przed bezpośrednim starciem z Barceloną 23 kwietnia na Santiago Bernabeu.



Podopieczni Zidane'a nie przegrali żadnego meczu od 22 lutego (1:2 z Valencią), a środowy triumf nad Bayernem, po dwóch golach Portugalczyka Cristiano Ronaldo, znacznie przybliżył ich do awansu do półfinału Champions League. Rewanż odbędzie się 18 kwietnia.



Real zmierzy się w Gijon ze Sportingiem w sobotę o 16.15. Spotkanie Barcelony przed własną publicznością z Realem Sociedad zaplanowano na 20.45.