Klub, który został założony w 1901 roku, po raz pierwszy w historii w sezonie 1978/79 dostał się do First Division. Jednak cztery lata później zespół spadł do Second Division i tam występował przez 34 lata.

Dopiero w tym roku klub z miasta na południowym wybrzeżu Anglii po raz pierwszy awansował do Premier League powstałej w 1992 roku.