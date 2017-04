Budnesliga: Bayern Monachium - Augsburg 6:0. Trzy gole Roberta Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy w sobotnim meczu trafił do bramki gości w 17. minucie. Lewandowski wykorzystał podanie Thiago Alcantary i mocnym strzałem pod poprzeczkę pokonał bramkarza Augsburga. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:0, bo polski napastnik wstrzelił piłkę wzdłuż bramki, a do siatki skierował ją w 36. minucie Thomas Mueller.

10 minut po przerwie Lewandowski po raz drugi w tym meczu trafił do bramki, tym razem wykorzystując prostopadłe podanie Francka Ribery'ego. W 62. minucie Polak popisał się efektowną asystą, kiedy to piętą dograł piłkę do Alcantary, a ten z bliska skierował ją do bramki.

W 79. minucie trzecią bramkę w tym spotkaniu strzelił Lewandowski, a niespełna minutę wynik meczu na 6:0 ustalił Mueller.

Lewandowski po meczu z Augsburgiem ma na koncie 24 bramki i w klasyfikacji strzelców wyprzedził Francuza Anthony'ego Modeste, którego FC Koeln przegrał na wyjeździe z Hamburgerem SV 1:2.

Polak dogonił liderującego klasyfikacji strzelców Aubameyanga. Gabończyk w derbach Zagłębia Ruhry strzelił dla Borussii Dortmund gola w 53. minucie. W 77. minucie wyrównał Thilo Kehrer. Cały mecz w zespole Borussii rozegrał Łukasz Piszczek.

Po 26. kolejce Bayern z dorobkiem 65 punktów prowadzi w tabeli i ma 13 "oczek" przewagi nad RB Lipsk, które pokonało u siebie Darmstadt 4:0.

Na trzecim miejscu jest Hoffenheim (48 pkt), a na czwartym Borussia Dortmund (47 pkt).