Finał Pucharu Włoch nie dla Milika i Zielińskiego

Obaj w drugiej połowie zostali zmienieni.

To trzecie w ostatnim czasie spotkanie tych zespołów, bowiem w sobotę Napoli podejmowało Juventus w ligowych rozgrywkach (1:1). Gwizdami przywitany został Gonzalo Higuain, który latem odszedł z Napoli do Juventusu i po raz pierwszy zagrał w Neapolu przeciwko swojemu byłemu klubowi.

29-letni Argentyńczyk w środę strzelił dwie bramki, ale nie okazywał po nich radości. Po raz pierwszy trafił do bramki gospodarzy w 32. minucie, kiedy to wykorzystał podanie Stefano Sturaro i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce. W 53. minucie równie precyzyjnym uderzeniem przy słupku doprowadził do wyrównania Marek Hamsik.

Niespełna sześć minut później drugą bramkę dla gości strzelił Higuain. Jednak po trzech minutach ponownie był remis. Tym razem Dries Mertens wykorzystał fatalny kiks bramkarza gości Neto i skierował piłkę do pustej bramki. To był pierwszy kontakt z piłką Mertensa, który chwilę wcześniej zmienił Milika.

W 67. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą Lorenzo Insigne. Podopieczni Maurizio Sarriego do awansu potrzebowali jeszcze dwóch bramek, ale wynik już się nie zmienił.

Zieliński przebywał na boisku do 82. minuty. W pierwszej połowie błysnął kilkoma dobrymi podania, ale jego koledzy ich nie wykorzystali. Z kolei Milik poza efektownym zagraniem piętą w pierwszej części spotkania, praktycznie był niewidoczny.

Broniący trofeum Juventus w finale zmierzy się z Lazio, które dzień wcześniej na stołecznym Stadionie Olimpijskim w rewanżowym meczu drugiego półfinału przegrało z Romą 2:3. W pierwszym spotkaniu Lazio wygrało jednak na tym samym obiekcie 2:0.

Finał odbędzie się 2 czerwca.