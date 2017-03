Michał Pazdan trenerem drużyny dzieci z SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach

12-letni Brajan z Siedlec wysłał list do Michała Pazdana:

"Drogi Michale!

Mam na imię Brajan i mieszkam w SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach, kocham grać w piłkę. Wszyscy w moim domku uważamy, że jesteś najlepszym obrońcą na świecie. Bardzo bym chciał żebyś kiedyś znalazł chwilę czasu i odwiedził nas w domku. Marzenie to żebyś przeprowadził z nami trening i pokazał kilka tricków.

Wielki Szacun

Brajan"

Piłkarz reprezentacji Polski nie przeszedł obojętnie obok tej wiadomości i odwiedził chłopca w Siedlcach. - Wiem, że sport jest bardzo ważny w życiu dzieci pozbawionych opieki biologicznych rodziców, bo mogą dzięki niemu nie tylko dać ujście emocjom, ale także pokazać, że są w czymś dobre, że coś potrafią, to bardzo wzmacnia, pomaga żyć, uczy wytrwałości i stawiania sobie nowych celów. Te dzieci zasługują na wszystko to, co mają ich rówieśnicy, to piękne, że pracujący tu ludzie chcą im to dać. Jeżeli i ja, choć trochę przyczyniłem się do tego dzisiejszym treningiem, to bardzo się z tego cieszę - powiedział obrońca Legii Warszawa.

Pazdan odwiedził dom dzieci z SOS Wioski Dziecięce i przeprowadził z nimi trening. - Trening był super i Michał jest super, pokazał nam kilka trików, jest przecież wielką gwiazdą, a jednocześnie jest taki zwyczajny, chciałbym być taki jak on w przyszłości - powiedział później autor listu.