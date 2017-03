Kibice nie chodzą na kobiecy Bayern

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Niestety, one grają najczęściej przed kilkoma setkami kibiców. Dlatego zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, aby przyszło ich więcej. Spróbuję przyjść na mecz z kilkoma zawodnikami naszej pierwszej drużyny, aby dać dowód solidarności z paniami" - powiedział Hoeness w wywiadzie opublikowanym na stronie klubowej.

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzyń zostanie rozegrany na Gruenwalder Stadion w Monachium, mogącym pomieścić 12,5 tys. widzów.

Hoeness chciałby, by w czwartek wieczorem trybuny były pełne. "W klubie, który ma 285 tys. socios, powinno być możliwe, by każdy mecz drużyny kobiet był oglądany przez dwa, trzy tysiące kibiców. To moje wielkie życzenie" - dodał prezes klubu.

Pod koniec ubiegłego roku Hoeness, zaledwie dziewięć miesięcy po tym jak opuścił zakład karny, został wybrany ogromną większością głosów prezesem Bayernu. W więzieniu w bawarskim Landsbergu, w którym odbywał karę trzech i pół roku pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe, spędził 21 miesięcy.

Był wybitnym piłkarzem, występował na pozycji napastnika. W barwach monachijskiego klubu zagrał w 239 ligowych meczach i zdobył 86 bramek. W 1972 roku zdobył z reprezentacją RFN mistrzostwo Europy, a dwa lata później mistrzostwo świata.