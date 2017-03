Kadra U-21 przegrywa z rówieśnikami z Włoch

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Włosi objęli prowadzenie w 29. min. Wówczas przed polem karnym Domenico Berardi dobrze zgrał piłkę, dostał ją Lorenzo Pellegrini i ładnym strzałem pokonał Jakuba Wrąbla.

Biało-czerwoni wyrównali trzy minuty przed przerwą. Po dwójkowej akcji Bartosza Kapustki z Dawidem Kownackim, ten ostatni dostał piłkę wbiegając w pole karnego i zaskakująco uderzył.

Na początku drugiej połowy biało-czerwoni stracili drugiego gola. Podopieczni Marcina Dorny niezbyt uważnie przystąpili do konstruowania defensywy, gdy rywale wykonywali rzut wolny z ok. 30 m. Tymczasem Włosi precyzyjnie go rozegrali, a mimo znacznej odległości od bramki Marco Benassi celnie uderzył.

W 64. min. za faul Kędziory sędzia podyktował rzut karny. Po strzale Alberto Cerri piłka odbiła się jednak od słupka.

Chociaż był to tylko mecz towarzyski, to na trybunach nie zabrakło fanów Italii. Często, gdy ciszej skandowali polscy kibice, słychać było ich doping.

Czwartkowe spotkanie dla obu drużyn było elementem przygotowań do czerwcowego turnieju finałowego młodzieżowych mistrzostw Europy, który odbędzie się w Polsce. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział 12 drużyn. Dotychczas w finałowej rywalizacji występowało osiem reprezentacji. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po cztery zespoły - do półfinałów awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc.

Polska zagra w grupie ze Szwecją, Anglią i Słowacją (gr. A - mecze w Kielcach i Lublinie). Jej czwartkowi rywale będą rywalizować w gr. C (w niej będą także drużyny Czech, Danii, Niemiec - w Krakowie i Tychach).

W poniedziałek w Kielcach Polska zagra kolejny sparing, tym razem z Czechami.