Danny Blind zwolniony z funkcji trenera Holendrów

"Pomarańczowi" po pięciu kolejkach zajmują 4. miejsce w tabeli gr. A, mając dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki.

We wtorek w towarzyskim spotkaniu w Amsterdamie z Włochami "Oranje" poprowadzi dotychczasowy asystent Blinda - Fred Grim.

Po tym spotkaniu krajowa federacja rozpocznie poszukiwania nowego szkoleniowca, który poprowadzi reprezentację w kolejnych meczach eliminacji kończących się jesienią.

Z każdej z grup awans wywalczy tylko zwycięzca, zaś drugie miejsce daje nadzieje na walkę w barażach.

Blind zachował swoje stanowisko, mimo że jego piłkarze stali się sprawcami największej sensacji eliminacji Euro 2016 nie kwalifikując się do turnieju we Francji. Wówczas szkoleniowiec otrzymał poparcie holenderskiego związku (KNVB). Był selekcjonerem od 1 lipca 2015, gdy zastąpił Guusa Hiddinka, którego był asystentem. Umowa obowiązywała do sierpnia 2018 roku.