Polska reprezentacja U-19 nie zagra w finałach Mistrzostw Europy w Gruzji

Polscy piłkarze do lat 19 przegrali w portugalskim mieście Barcelos z reprezentacją gospodarzy 1:3 (1:1) w meczu kończącym turniej eliminacyjny do mistrzostw Europy i zajęli ostatnie miejsce w grupie. Awans do finałowej imprezy w Gruzji wywalczyli Portugalczycy.