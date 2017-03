Ekstraklasa piłkarska - Górnik - Pogoń 2:2

Foto: PAP/Wojciech Pacewicz

W odróżnieniu od wielu poprzednich spotkań, w których piłkarze Górnika fatalnie rozpoczynali, tym razem to właśnie oni z impetem ruszyli do natarcia i w pierwszych kilkunastu minutach stworzyli trzy dogodne sytuacje do zdobycia gola. We wszystkie był zaangażowany bardzo aktywny Bartosz Śpiączka.