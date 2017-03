FC Barcelona przegrywa z Deportivo La Coruna, Real Madryt liderem

"Królewscy" zaczęli nerwowo. W 25. minucie fatalny błąd popełnił bramkarz Keylor Navas, który sam - w niegroźnej sytuacji, po obronie strzału rywali - wepchnął piłkę do siatki. Przez kwadrans Betis dzielnie się bronił, aż do głosu doszedł Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w 40. minucie doprowadził do wyrównania.

To było jego 19. trafienie w lidze w tym sezonie. Do lidera klasyfikacji strzelców Argentyńczyka Lionela Messiego z Barcelony traci cztery gole.

Decydującą bramkę zdobył w niedzielę na dziewięć minut przed końcowym gwizdkiem Sergio Ramos, który nie po raz pierwszy wybawił zespół z opresji. Nie może zatem dziwić, że "Marca" relację z meczu opatrzyła wymownym zdjęciem kapitana "Królewskich" i tytułem: "Szef ligi".

W doliczonym czasie gry Betis miał jeszcze szansę na wyrównanie, ale świetnie zachował się Navas, który wybronił trudną piłkę, uderzoną głową, czym zrehabilitował się za wcześniejszy blamaż.

Parę godzin wcześniej bolesnej - trzeciej w sezonie w La Liga - porażki doznali piłkarze Barcelony. Na wyjeździe ulegli Deportivo La Coruna 1:2. To kosztowało ich stratę pozycji lidera w tabeli Primera Divison. Teraz do Realu tracą dwa punkty, ale stołeczni mają jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania.

W niedzielę Deportivo, z bramkarzem Przemysławem Tytoniem na ławce rezerwowych, przerwało trwającą 19 kolejek serię ligowych występów "Barcy" bez porażki. Poprzednio drużyna z Katalonii nie dopisała sobie punktów 2 października 2016, kiedy na wyjeździe uległa Celcie Vigo (3:4).

Barcelona w niedzielę podeszła do spotkania po euforii, jaką wywołała niesamowita wygrana z Paris Saint-Germain 6:1 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mimo że Champions League udało się jeszcze uratować, to mistrzostwo kraju zaczyna piłkarzom trenera Luisa Enrique uciekać. - Szkoda że musimy od razu wracać do gry, bo zawodnicy chcieliby mieć chwilę, żeby uczcić awans do 1/4 finału LM z rodzinami. Tymczasem czekają nas treningi, bo jeden nieudany mecz mógłby wszystko przekreślić - mówił jeszcze przed niedzielną potyczką szkoleniowiec.

Zmęczeniem fizycznym i psychicznym rywalizacją z PSG nie tłumaczył porażki Luis Suarez. - Mecz z PSG nie miał wpływu na naszą dyspozycję dziś. Mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby odpocząć się właściwie się przygotować. Deportivo broni się przed spadkiem i spodziewaliśmy się trudnej przeprawy. Zwłaszcza w pierwszej połowie pozwoliliśmy jednak gospodarzom na zbyt wiele i dzięki temu oni uwierzyli, że mogą nam dziś zrobić krzywdę - analizował Urugwajczyk.

Barcelona przegrała z Deportivo po raz pierwszy od 2008 roku, a zwłaszcza w ostatnich latach miała dobre wspomnienia ze stadionu Riazor, kolejno: 3:1, 4:0, 5:4, 4:0 i wreszcie przed rokiem 8:0.

W sobotę bolesny remis z Leganes (1:1) musieli przetrawić piłkarze Sevilli. Już po raz drugi z rzędu podzielili się punktami i wprawdzie zostali na trzecim miejscu w tabeli, ale te "oczka" mogą mieć znaczenie w końcowym rozrachunku.