LM: Juventus Turyn - FC Porto 1:0

Juventus z dwubramkową zaliczką przystępował do tego rewanżu jako zdecydowany faworyt. Szanse gości zmalały do minimum w końcówce pierwszej połowy. Maximiliano Pereira we własnym polu karnym został trafiony w rękę piłką, która zmierzała do bramki. Sędzia nie miał wątpliwości i ukarał Urugwajczyka czerwoną kartką. Z kolei rzut karny pewnie wykorzystał Paulo Dybala. Tym samym od 42. minuty portugalski zespół grał w osłabieniu i w dwumeczu przegrywał 0:3 (w pierwszym meczu FC Porto grało w osłabieniu od 27. minuty).

Doskonałą szansę na honorowego gola zmarnował po przerwie Francisco Soares. Brazylijczyk wykorzystał błąd obrońcy i znalazł się sam przed Gianluigim Buffonem, ale minimalnie spudłował. Buffon zagrał po raz 18. przeciwko innemu doświadczonemu bramkarzowi - Ikerowi Casillasowi z Porto. Hiszpan został rekordzistą pod względem występów w europejskich pucharach, bo był to jego 175. mecz. Jedno spotkanie mniej ma na koncie włoski obrońca Paolo Maldini.