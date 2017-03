Jermain Defoe wraca do reprezentacji Anglii

Foto: By Egghead06 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Napastnik Sunderlandu, 34-letni Jermain Defoe został powołany do reprezentacji Anglii na towarzyski mecz z Niemcami (22 marca) oraz spotkanie z Litwą w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata 2018.