Ligi zagraniczne: Egzamin polskich bramkarzy

Miesiąc przed meczem z Czarnogórą w eliminacjach mundialu polscy bramkarze spotkają się z utytułowanymi rywalami.

Łukasz Fabiański i jego Swansea oddalają się od strefy spadkowej Premier League, ale w sobotę czeka ich poważny test – wyjazd do prowadzącej w tabeli Chelsea. Z liderem, ale Serie A, zmierzy się też Łukasz Skorupski. Empoli jedzie do Turynu na mecz z Juventusem. Wojciech Szczęsny, drugi z polskich bramkarzy imponujących formą we Włoszech, postara się zrobić to, co jego koledze z kadry nie udało się przed dwoma tygodniami: zatrzymać na San Siro Inter.

Słabnąca pozycja Grzegorza Krychowiaka w Paris Saint-Germain nie oznacza, że nie warto w niedzielny wieczór usiąść przed telewizorem, by obejrzeć mecz mistrzów Francji z Olympique Marsylia. Po zmianie właściciela oraz transferach Dimitri Payeta i Patrice’a Evry w Marsylii wróciła nadzieja na odrodzenie klubu. Pierwsze efekty są już widoczne: zespół awansował na szóste miejsce. Pora zrobić kolejny krok i po ponad pięciu latach pokonać wreszcie PSG.

Atletico na ligowe zwycięstwo nad Barceloną czeka jeszcze dłużej – od 2010 roku. W Lidze Mistrzów jednak dwukrotnie Katalończyków eliminowało: za każdym razem w ćwierćfinale, za każdym docierając do finału (2014 i 2016 r.). Szansa na kolejne starcie w Champions League jest minimalna. Barca musiałaby odrobić cztery gole straty z pierwszego meczu z PSG.

Na Wembley o pierwsze w tym sezonie trofeum w Anglii zmierzą się w niedzielne popołudnie Manchester United i Southampton. Faworytem będą Czerwone Diabły. Wygrały pięć ostatnich spotkań, awansowały do ćwierćfinału krajowego pucharu i 1/8 finału Ligi Europejskiej (pięć goli w tych meczach strzelił Zlatan Ibrahimović).

Ale piłkarze Southampton w poprzednich rundach pokazali, że silniejszych się nie boją, eliminując Arsenal i Liverpool. Dodatkową motywacją będzie dla nich fakt, że nagrodą za zwycięstwo jest przepustka do europejskich pucharów (trzecia runda eliminacji LE).