AS Roma będzie miała nowy stadion

Stadion Olimpijski w Rzymie, którym AS Roma dzieli się z Lazio Rzym

Foto: 123RF

AS Roma, której bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, będzie miała nowy stadion piłkarski. Klub od wielu lat stara się, by wybudować nowy obiekt i ostatecznie doszło do porozumienia z miastem, inwestorami oraz sponsorami. Ma on powstać na peryferiach Rzymu.