Ekstraklasa piłkarska: Arka - Legia 0:1

Bramki: 0:1 Tomasz Jodłowiec (39).

Żółta kartka - Arka Gdynia: Michał Marcjanik, Dominik Hofbauer. Legia Warszawa: Guilherme.

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 9 154.

Arka Gdynia: Konrad Jałocha - Tadeusz Socha, Krzysztof Sobieraj, Michał Marcjanik, Adam Marciniak - Marcus Vinicius, Antoni Łukasiewicz (61. Yannick Kakoko), Dominik Hofbauer, Mateusz Szwoch (76. Przemysław Trytko), Miroslav Bożok (61. Dariusz Formella) - Josip Barisic.

Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Miroslav Radovic, Tomasz Jodłowiec, Michał Kopczyński, Vadis Odjidja-Ofoe, Waleri Kazaiszwili (76. Guilherme) - Tomas Necid (88. Kasper Hamalainen).

W drugim sobotnim meczu pierwszej po przerwie zimowej kolejki rundy wiosennej piłkarskiej ekstraklasy Arka przegrała w Gdyni z Legią 0:1 (0:1). Zwycięską bramkę dla obrońców tytułu zdobył w 39. minucie Tomasz Jodłowiec. Ta wygrana nie przyszła jednak warszawskiej drużynie łatwo.

W rozegranym 20 sierpnia pierwszym spotkaniu tych drużyn Arka, po dwóch bramkach Dariusza Marciniaka i jednej Marcusa Viniciusa, wygrała w stolicy 3:1 (gola dla gospodarzy strzelił Kasper Hamalainen), jednak w rewanżu lepsi okazali się warszawianie. Tym samym Legia kontynuuje świetną passę – w dziewięciu ostatnich meczach mistrzowie Polski odnieśli osiem zwycięstw i zanotowali remis.

Z pozyskanych w przerwie zimowej zawodników w ekipie przyjezdnych od pierwszej minuty zagrali Artur Jędrzejczyk i Czech Tomas Necid, natomiast w Arce Chorwat Josip Barisic. I właśnie ten ostatni już w 4. minucie po rzucie rożnym egzekwowanym przez Dominika Hofbauera główkował tuż nad poprzeczką.

Co prawda od samego początku goście uzyskali wyraźną przewagę, ale mieli problemy ze sforsowaniem skomasowanej obrony rywali. Z kolei gdynianie ograniczali się do kontr, które nieznacznie niecelnymi strzałami z dystansu skończyli w 15. minucie Hofbauer oraz 180 sekund później Vinicius.

Legioniści odpowiedzieli w 27. minucie centrą z rzutu wolnego bardzo dobrze grającego Vadisa Odjidji-Ofoe i główką nad bramką Necida. 12 minut później było już 1:0 dla Legii. Tym razem Necid nie wystąpił w roli egzekutora tylko asystenta – po podaniu czeskiego napastnika wzdłuż bramki i przy biernej postawie obrony gospodarzy Tomasz Jodłowiec z metra umieścił piłkę w siatce. Było to pierwsze trafienie defensywnego pomocnika w tym sezonie ekstraklasy.

Na początku drugiej mecz toczył się według wcześniejszego schematu. Warszawianie rozgrywali swoje akcje głównie na połowie arkowców, a ci czekali na błąd przeciwnika, po którym mogliby wyprowadzić kontrę. W 61. minucie trener beniaminka Grzegorz Niciński wprowadził jednak na boisko Dariusza Formellę i Yanicka Kakoko, czym zwiększył siłę ofensywną swojego zespołu.

I niewiele brakowało, aby w 70. minucie żółto-niebiescy doprowadzili do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mateusza Szwocha tuż obok słupka główkował Formella. Za chwilę także głową uderzał Szwoch, jednak z obroną tego strzału Arkadiusz Malarz nie miał problemów.

W końcówce gdynianie przycisnęli Legię, ale nie zdołali odrobić strat. W doliczonym czasie Malarz wybił spod poprzeczki piłkę po główce Marciniaka i zapewnił swojej drużynie ciężko wywalczone trzy punkty.

Powiedzieli po meczu:

Jacek Magiera (trener Legii Warszawa): „Udało się zrealizować cel, czyli przywieźć do Warszawy trzy punkty. Obie drużyny stworzyły kilka sytuacji, nam udało się jedną wykorzystać i strzelić gola oraz samemu go nie stracić. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że mamy zagrać jeszcze bardziej skutecznie i pierwsze 20 minut stało pod znakiem naszej dominacji. Arka miała jednak swój plan i w końcówce pod naszą bramką zrobiło się gorąco, ale udało nam się zachować czyste konto. Cieszę się, że bramkę zdobył Tomasz Jodłowiec, który miejsce w podstawowym składzie wywalczył sobie w sparingach. To był +Jodła+ za swoich najlepszych lat, silny, który wygrywa pojedynki, przejmuje piłki i zdobywa teren. Ten gol powinien dodać mu pewności siebie i wierzę, że Tomek najgorsze ma już za sobą. Jestem również przekonany, że nasz zespół z meczu na mecz będzie grał coraz lepiej i coraz lepiej się rozumiał. Nowi zawodnicy, jak chociażby Tomas Necid, który jest z nami dwa tygodnie, potrzebują czasu, aby wkomponować się w drużynę”.

Grzegorz Niciński (trener Arki Gdynia): „Wiedzieliśmy, że czeka nas dzisiaj bardzo trudny mecz, Legia ma bowiem wiele jakości i spory potencjał. Staraliśmy się strzelić gola, momentami byliśmy dla mistrzów Polski równorzędnym partnerem i wydaje mi się, że tanio skóry nie sprzedaliśmy. Martwi natomiast to, że od dawna nie potrafimy wygrać na własnym boisku, dlatego musimy teraz szukać punktów w kolejnym spotkaniu w Lubinie z Zagłębiem. Mieliśmy plan na tę potyczkę, ale nie zamierzaliśmy za szybko się odkryć. W ostatnich meczach rundy jesiennej warszawianie pokonali 5:0 Górnika Łęczna oraz 5:1 Piasta Gliwice i nie chcieliśmy, aby podobny wynik padł również w Gdyni. Chcieliśmy stwarzać sobie sytuacje po przechwytach i kilka razy zagroziliśmy gościom, jednak rywal okazał się za mocny”.