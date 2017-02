Ekstraklasa piłkarska - zwycięstwa Legii i Wisły Kraków

Spotkanie z Arką było dla mistrzów Polski ostatnim sprawdzianem przed czwartkowym meczem przy Łazienkowskiej z Ajaksem Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europejskiej. "Wojskowi" przystąpili do rundy rewanżowej w odmienionym składzie. W defensywie Bartosza Bereszyńskiego zastąpił Artur Jędrzejczyk. Przede wszystkim jednak doszło do zmian w ofensywie, bo odeszli napastnicy Nemanja Nikolic i Aleksandar Prijovic.

W rywalizacji przeciwko Arce w ofensywie Legii wystąpił wypożyczony do końca sezonu Tomas Necid. To właśnie po podaniu Czecha w doskonałej sytuacji znalazł się Tomasz Jodłowiec i to on zdobył jedyną bramkę w meczu. Po tym zwycięstwie mistrzowie Polski mają 38 punktów i tracą oczko do Lechii Gdańsk oraz Jagiellonii, które zagrają ze sobą w niedzielę.

Wcześniej Wisła Kraków pokonała na własnym boisku Koronę Kielce 2:0. Zespół "Białej Gwiazdy" objął prowadzenie w 12. minucie. Po tym jak goście wybili piłkę z własnego pola karnego, trafiła ona do Patryka Małeckiego, który popisał się efektownym strzałem z dystansu.

Wynik spotkania ustalił Paweł Brożek. Michal Peskovic obronił jego strzał z rzutu karnego, ale po dobitce napastnika Wisły piłka dosyć szczęśliwie wpadła do bramki. To był 136. gol w ekstraklasie 33-letniego napastnika, który zajmuje 10. lokatę w elitarnym "Klubie 100". Tym samym udanie wypadł debiut na ławce trenerskiej Wisły Kraków Hiszpana Kiko Ramireza.

"Nie czułem presji. Była świetna atmosfera, kibice dopingowali nas do walki" - mówił po spotkaniu szkoleniowiec Wisły Kraków.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe na Lubelszczyźnie, zaplanowany na sobotę w Lublinie mecz Górnika Łęczna z Zagłębiem Lubin został przełożony na 7 marca.

Pierwszy mecz ekstraklasy po 52 dniach przerwy odbył się w piątek w Chorzowie, gdzie Ruch podejmował Cracovię. Goście z Krakowa wygrali 1:0 po bramce rezerwowego Krzysztofa Piątka w 88. minucie. Tym samym "Pasy" odniosły pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Coraz trudniejsza jest natomiast sytuacja Ruchu, który poniósł 13. porażkę w sezonie (wcześniej został ukarany odjęciem czterech punktów) i z 16 punktami zamyka tabelę.

W drugim piątkowym spotkaniu Lech Poznań pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 3:0. Gospodarze wszystkie bramki strzelili po rzutach karnych. W 33. minucie "jedenastkę" skutecznie egzekwował Dawid Kownacki. W końcówce spotkania jego wyczyn powtórzyli Marcin Robak i Darko Jevtic. Dzięki zwycięstwu "Kolejorz" awansował na czwarte miejsce w tabeli kosztem piątkowego rywala.

W niedzielę Wisła Płock podejmie Śląsk Wrocław. Najciekawszym spotkaniem tej kolejki będzie jednak pojedynek Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok. Oba zespoły przewodzą w tabeli i mają po 39 punktów.

21. kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice.