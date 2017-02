Serie A: Crotone - AS Roma 0:2

Foto: AFP

Bramkarz AS Roma Wojciech Szczęsny zachował czyste konto w wyjazdowym meczu 24. kolejki włoskiej ekstraklasy z przedostatnim w tabeli Crotone. Rzymianie wygrali 2:0 i zmniejszyli do czterech punktów stratę do prowadzącego Juventusu Turyn.