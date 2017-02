Ligue 1: Mariusz Stępiński strzelił gola dla FC Nantes

Mariusz Stępiński zdobył bramkę dla FC Nantes w wygranym u siebie 3:2 meczu 25. kolejki z Olympique Marsylia. To czwarte trafienie we francuskiej ekstraklasie 21-letniego piłkarza reprezentacji Polski. W niedzielę grał do 72. minuty.