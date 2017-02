Najbardziej niesportowe zachowanie w historii piłki nożnej

Veltman przyjął piłkę na skrzydle, ale zatrzymał akcję sygnalizując to jednocześnie ręką obrońcy przeciwnej drużyny. Piłkarz Sparty Rotterdam zgodnie z zasadami fair play przystał na prośbę rywala i odwrócił się, by zobaczyć, na ile poważnie ucierpiał piłkarz Ajaksu. Gdy tylko spuścił wzrok z Veltmana, ten… ruszył w kierunku bramki Sparty.

Wprawdzie 25-letni oszust nic nie wskórał (incydent miał miejsce podczas drugiej połowy, którą jego drużyna i tak wygrywała już 2:0) , ale wywołał powszechne oburzenie. Niektóre media nazwały wręcz jego zachowanie „najbardziej niesportowym w historii piłki nożnej”. Pojawiły się apele o ukaranie tego zawodnika przez narodową federację.

Meanwhile, Ajax's Joël Veltman has just done this... pic.twitter.com/zoOzf6Rt05