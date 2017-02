Infantino: mundial 2026 mogą zorganizować nawet cztery kraje

Katar nie żałuje miliardów na przygotowania do mundialu

"Będziemy zachęcać do wspólnej organizacji mistrzostw świata" - powiedział Infantino, dodając, że to może być oferta dwóch, trzech, nawet czterech krajów, z których każdy zaprezentuje projekt z 3-5 stadionami. Jak zaznaczył, idealnie byłoby, gdyby te kraje leżały blisko siebie.

W styczniu Rada FIFA powiększyła liczbę uczestników MŚ z 32 do 48 drużyn. Pierwszy mundial w nowej formule odbędzie się w 2026 roku. Po reformie turnieju 48 uczestników zostanie w pierwszej rundzie podzielonych na 16 grup po trzy zespoły.

Szczegóły dotyczące podziału miejsc w turnieju dla poszczególnych kontynentów mają zostać przyjęte w maju podczas Kongresu FIFA w Bahrajnie. Obecnie Europa dysponuje 13 (najwięcej ze wszystkich kontynentów).

Dotychczas tylko jeden mundial odbył się w więcej niż jednym kraju - w 2002 roku gospodarzami MŚ były Korea Południowa i Japonia. Częściej przypadki współorganizatorów turnieju zdarzają się w wypadku mistrzostw Europy - w 2000 roku Belgia i Holandia, w 2008 Austria i Szwajcaria, a w 2012 - Polska i Ukraina. W 2020 roku Euro odbędzie się w 13 miastach w 13 krajach.

Infantino przebywa obecnie w Dausze, w związku z przygotowaniami Kataru do organizacji mistrzostw świata w 2022 roku (jeszcze z udziałem 32 drużyn). Jak przyznał, stadiony i infrastruktura będą gotowe do tego czasu, ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia.