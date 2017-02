Lechia Gdańsk wypożyczyła Gino van Kessela ze Slavii Praga

Ariel Borysiuk wraca do Lechii Gdańsk

W poprzednim sezonie van Kessel został w barwach AS Trenczyn mistrzem Słowacji oraz królem strzelców ligowych rozgrywek z dorobkiem 17 bramek w 33 spotkaniach.

Latem nowy nabytek Lechii przeniósł się do Slavii Praga, która po pierwszej rundzie plasuje się w czeskiej ekstraklasie na trzecim miejscu. Jesienią w siedmiu meczach reprezentant Curacao strzelił dwa gole.

W przerwie zimowej gdańszczanie wypożyczyli, także do końca sezonu z opcją pierwokupu, z Queens Park Rangers Ariela Borysiuka, a ponadto pozyskali z Hull City bramkarza Dusana Kuciaka. 31-letni Słowak, który zdobył z Legią Warszawa trzy tytuły mistrza kraju oraz trzy Puchary Polski, także związał się umową do 30 czerwca.

Poza tym biało-zieloni skrócili wypożyczenie z drużyny 2. Bundesligi Arminii Bielefeld Michała Maka. Z kolei do końca sezonu do Śląska Wrocław wypożyczony został serbski pomocnik Aleksandar Kovacevic, a do Ruchu Chorzów ma przejść Bułgar Milen Gamakow.

1 lipca zawodnikiem Lechii zostanie pomocnik Mateusz Matras, który podpisał już czteroletnią umowę. Do końca sezonu 26-letni pomocnik nadal będzie występował w Pogoni Szczecin.

Tego samego dnia 20-letni bramkarz serbskiej młodzieżówki Vanja Milinkovic-Savic przejdzie natomiast do Torino FC, dziewiątego zespołu Serie A.