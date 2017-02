Puchar Niemiec: Borussia Dortmund awansowała do ćwierćfinału

Puchar Niemiec: Awans Bayernu do ćwierćfinału

W serii rzutów karnych zawodnicy stołecznej Herthy trzykrotnie się pomylili - najpierw Fabian Lustenberger trafił w poprzeczkę, próbę Vladimira Daridy obronił bramkarz Roman Buerki, a Salmon Kalou przestrzelił. Po stronie BVB jedenastki nie wykorzystał Christian Pulisic. Ostatecznie w rzutach karnych było 3:2.

W środę w ósemce pucharowych rozgrywek zameldowało się także Schalke Gelsenkirchen. Ekipa z Zagłębia Ruhry słabo wypada w Bundeslidze, ale po raz pierwszy od 2011 roku znalazła się w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Wszystko dzięki zwycięstwu nad SV Sandhausen 4:1. Mecz rozstrzygnął się praktycznie w osiem minut, bo między 38. minutą a 45+1. do bramki trafiali Alessandro Schoepf, Daniel Caligiuri i Naldo. Po przerwie na listę strzelców wpisali się jeszcze w barwach gospodarzy Andrew Wooten (64.), a dla Schalke Jewhen Konopljanka. Gdy drużyna z Gelsenkirchen sześć lat temu była po raz ostatni w ćwierćfinale, sięgnęła potem po trofeum. Na to liczą piłkarze także tym razem, dzięki czemu będą mogli jeszcze liczyć na udział w europejskich pucharach w kolejnym sezonie.

Znacznie większą niespodziankę sprawił beniaminek trzeciej ligi Sportfreunde Lotte. W środę wyeliminował występujący na zapleczu niemieckiej ekstraklasy TSV 1860 Monachium 2:0, a wcześniej wyrzucił z Pucharu Niemiec Werder Brema i Bayer Leverkusen.

Awans do ćwierćfinału dały drużynie z małej miejscowości Lotte gole urodzonego w Polsce Jarosława Lindnera oraz Kevina Freibergera. To dopiero trzeci występ w historii tej drużyny w Pucharze Niemiec. Boisko na środowy mecz przygotowali... wolontariusze. W nocy z wtorku na środę spadł bowiem śnieg i pod znakiem zapytania stanęło rozegranie spotkania. Klub postanowił poprzez media społecznościowe poprosić swoich kibiców o pomoc w przygotowaniu boiska do gry. Zgłosiło się ponad 100 chętnych i zdążyli na czas.

Eintracht Frankfurt poradził sobie z występującym w 2. Bundeslidze Hannoverem 96 2:1. Ekipa występująca na zapleczu niemieckiej ekstraklasy wyszła na prowadzenie w 57. minucie, ale później do bramki trafiali już tylko rywale - Taleb Tawatha (62.) i Haris Seferovic (66.). W 78. minucie na murawie pojawił się Artur Sobiech. Polski napastnik wywalczył nawet rzut karny w doliczonym czasie gry, ale bramkarz Eintrachtu obronił strzał Salifa Sane.