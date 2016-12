Glob Soccer Awards: Legia Warszawa nominowana do nagrody

Obok Legii nominacje dostał Real Madryt (zdobywca Ligi Mistrzów i klubowego mistrzostwa świata), Leicester City (sensacyjny mistrz Anglii), Sevilla (zdobywca Ligi Europy) oraz Molde FK. Norwegowie w 2016 roku dokonali największego postępu – w klubowym rankingu UEFA awansowali o 67 pozycji (ze 164 miejsca na 97).

- Nominacja, podobnie jak nasz powrót do Ligi Mistrzów, to efekt konsekwentnego budowania pozycji na europejskim rynku, zarówno w wymiarze sportowym, jak i organizacyjnym. To oczywiste, że pod względem finansowym oraz sportowym nie możemy się równać z Realem Madryt, ale nominacja dowodzi, że nasz postęp zrobił na międzynarodowym środowisku piłkarskim wrażenie. To buduje wizerunek klubu na świecie, zwraca uwagę sponsorów i partnerów i w tym sensie przekłada się na dalszy rozwój klubu – mówi „Rz” większościowy właściciel Legii Dariusz Mioduski, który weźmie udział w dwudniowej konferencji w Dubaju poprzedzającej przyznanie nagród.

Organizatorem gali jest Globe Soccer, ale nominację na drużynę roku przyznaje Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA), którego przewodniczącym jest Karl-Heinz Rummenigge, a miejsce w zarządzie organizacji – która staje się coraz bardziej znaczącym graczem walczącym o interesy klubów – ma także Mioduski.

- Jestem w zarządzie ECA, ale nie miałem bezpośredniego wpływu na nominację Legii. Oczywiście zaangażowanie w pracę w organizacjach europejskich odegrało istotną rolę, bo Legia między innymi dzięki temu jest dzisiaj klubem rozpoznawalnym i wiarygodnym. Wyciągnęliśmy wnioski po sytuacji z Celtikiem i z jednej strony bardzo podnieśliśmy swój poziom organizacyjny, a z drugiej staliśmy się obecni i aktywni w Europie, aby nic, co dotyczy europejskiej piłki nie działo się bez naszego udziału. Szkoda tylko, że wydarzenia z meczu Borussią oraz puste trybuny podczas spotkania z Realem Madryt zostawiły bardzo poważne rysy na naszym wizerunku i będziemy potrzebowali kolejnych lat ciężkiej pracy, aby je zatrzeć - nie ukrywa Mioduski.

Nominacje były przyznawane jeszcze przed meczem z Borussią na Łazienkowskiej, który zakończył się atakiem polskich chuliganów na kibiców gości. Chociażby dlatego Legia szanse na nagrodę ma minimalne.

W Dubaju Mioduski weźmie udział w panelu dyskusyjnym o ładzie korporacyjnym w zarządzaniu klubem piłkarskim, otwierającym dwudniową konferencję.

- Klub to wyjątkowa organizacja. Powinien być profesjonalnie zarządzany według najlepszych zasad i standardów biznesowych, bo żeby się rozwijać musi być wiarygodnym partnerem dla instytucji, sponsorów i otoczenia biznesowego, sportowego oraz kibicowskiego. Z drugiej strony jest to jednak organizacja, która w dużej mierze oparta jest na zaangażowaniu emocjonalnym, zarówno na poziomie wewnętrznym klubu, jak i całego środowiska kibicowskiego. Obie te sfery trzeba rozwijać równolegle, one muszą się wzajemnie wspierać a nie wykluczać. Na końcu zawsze najważniejszy jest wynik sportowy i pozytywne emocje, które piłka nożna buduje, dlatego rolą całej organizacji, zarządu, a nawet właścicieli jest praca na rzecz drużyny i sztabu – mówi o zarysie swojego wystąpienia Mioduski.

W innych panelach dyskutować będą szefowie związków piłkarskich z Portugalii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – o tym jak powinna wyglądać federacja krajowa. Panel sędziowski poprowadzi Pierlugi Collina. Z trzema czynnymi arbitrami rozmawiać będzie o najnowszym pomyśle FIFA, czyli sędziach asystentach wideo, którzy są w stałej łączności z arbitrem głównym, a i sam sędzia biegający po murawie ma prawo obejrzeć sporną sytuację na monitorze. Ten rewolucyjny pomysł, nie bez kontrowersji, testowany był podczas niedawno zakończonych klubowych mistrzostw świata, a prezydent FIFA Gianni Infantino (który weźmie udział w ostatnim panelu dyskusyjnym) zrobi wszystko, by system VAR obowiązywał już podczas mundialu w Rosji w 2018 roku.

W panelu trenerów głos zabiorą zdobywca mistrzostwa Europy z Portugalią Fernando Santos, a także nowy szkoleniowiec PSG Unai Emery, który ostatnio znalazł się pod wielką krytyką mediów francuskich. Jednym ze szkoleniowców, który wymieniany jest jako potencjalny następca Hiszpana jest trzeci z panelistów Fabio Capello.

Świat arabski z rozmachem wchodzi w futbol, co wiadomo nie od dziś. Nagrody Globe Soccer nie mają jeszcze takiego prestiżu jak Złota Piłka „France Football”, ale z pewnością mają takie aspiracje. Arabowie wiedzą doskonale, że w piłce nożnej rządzi pieniądz, dlatego mają osobną nagrodę dla najlepszego menedżera roku (poprzednio wygrał nominowany i tym razem Jorge Mendes). Ale tym razem niemal na pewno nagroda trafi do Mino Raioli – autora najdroższego transferu w historii, czyli przejścia Paula Pogby za nieco ponad 100 milionów euro z Juventusu Turyn do Manchesteru United.

Walka o miano piłkarza roku rozegra się oczywiście między Cristiano Ronaldo i Leo Messim, a pozostali nominowani to: Jamie Vardy, Antoine Griezmann, Gareth Bale oraz Gonzalo Higuain. Pięciu nominowanych do nagrody dla najlepszego trenera to Santos oraz Emery, a także Zinedine Zidane, Claudio Ranieri i Massimiliano Allegri. W trakcie gali zostaną przyznane wyróżnienia dla najlepszego piłkarza świata arabskiego, co nie dziwi, gdyż rzecz się dzieje w Dubaju, ale także dla najlepszego... chińskiego zawodnika. Co w sumie też nie powinno dziwić, gdyż Chińczycy robią wszystko, by zaistnieć w świecie futbolu.