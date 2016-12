Kamil Glik w jedenastce roku Ligue 1

Foto: AFP

Francuski dziennik sportowy "L'Equipe" wybrał piłkarza reprezentacji Polski i AS Monaco Kamila Glika do jedenastki roku 2016 francuskiej ekstraklasy. Środkowy obrońca latem przeniósł się do Francji z włoskiego Torino.