Premier League: Liverpool znów jest drugi w tabeli

Od pierwszych minut lepsze wrażenie na Anfield sprawiali gospodarze, ale Stoke City sprawiło niespodziankę w 12., kończąc bramką pierwszą składną akcję. Na listę strzelców wpisał się Irlandczyk Jonathan Walters.

Później jednak do siatki trafiali już tylko "The Reds". W 34. minucie wyrównał Adam Lallana, chwilę przed przerwą na 2:1 podwyższył Brazylijczyk Roberto Firmino. W 59. minucie, po dośrodkowaniu Belga Divocka Origiego, do własnej bramki piłkę posłał Francuz Gilbert Imbula, a wynik ustalił w 70. Daniel Sturridge. Był to pierwszy kontakt z piłką reprezentanta Anglii, który na boisku pojawił się kilkadziesiąt sekund wcześniej.

18. kolejka zakończy się w środę, gdy Southampton podejmie Tottenham Hotspur.