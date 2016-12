Artur Jędrzejczyk wraca do Legii Warszawa

Prezes klubu Bogusław Leśnodorski umieścił na Twitterze wpis: "AJ". Podając inicjały nowych zawodników w ten sposób ma w zwyczaju informować o transferach. Dziennikarze, kibice i osoby z otoczenia klubu nie mają wątpliwości, że chodzi o pozyskanie Jędrzejczyka. Umowa będzie mogła być sfinalizowana wraz z otwarciem okienka transferowego, czyli w styczniu.

Według nieoficjalnych informacji działacze Legii osiągnęli porozumienie z rosyjskim FK Krasnodar i wykupią reprezentanta Polski za milion euro.

Obrońca reprezentacji ma podpisać z mistrzem Polski czteroletni kontrakt. W zespole ma zastąpić Bartosza Bereszyńskiego, który otrzymał ofertę z Sampdorii Genua.

Poprzednio Jędrzejczyk trafił do Legii rok temu na zasadzie półrocznego wypożyczenia z FK Krasnodar. W dużej mierze przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Polski przez "Wojskowych". Był też podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy 2016 we Francji. Do FK Krasnodar trafił natomiast 30 maja 2013 roku z Legii.

W tym sezonie Jędrzejczyk zagrał w 13 meczach rosyjskiej ekstraklasy, w tym w 12 w podstawowym składzie.

Ma na koncie 28 występów i trzy gole w reprezentacji Polski.