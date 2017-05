Wim Wenders nakręcił film o papieżu Franciszku

Film powstał na zlecenie Watykanu. Jednym z jego producentów jest Watykański Ośrodek Telewizyjny CTV. Nie ma jeszcze tytułu, ani ustalonej daty kinowej premiery.

"Naoczny świadek"

Dystrybutor filmu, firma Focus Features, przytacza w oficjalnym komunikacie prasowym wypowiedź Wima Wendersa: "Papież Franciszek jest przykładem człowieka, który czynnie zabiega o to, o czym mówi. W tym filmie, w szczery i spontaniczny sposób, zwraca się bezpośrednio do widza i porusza wiele kwestii dotyczących ekologii, migracji, konsumpcjonizmu i sprawiedliwości społecznej".

Film Wendersa powstał w rezultacie wielu długich rozmów z papieżem z zamiarem ukazania go widzom jako "naocznego świadka" wydarzeń, o których ma swoją opinię. Nie jest zatem fiłmem biograficznym o Franciszku, tylko "filmem z Jego udziałem". "Staraliśmy się zrealizować dzieło otwarte dla wszystkich, bez względu na wiarę czy kulturę, właśnie dlatego, że przesłanie Franciszka ma charakter uniwersalny", podkreślił niemiecki reżyser.

Wenders i Watykan

Wim Wenders znany jest głównie z takich filmów jak "Buena Vista Social Club", "Paryż, Teksas" i "Niebo nad Berlinem". Pochodzi z tradycyjnej katolickiej rodziny, studiował krótko medycynę, filozofię i socjologię i przez jakiś czas myślał o karierze księdza, ale zrezygnował z niej na rzecz muzyki rockowej, a później fotografii i filmu.

Nie zerwał jednak bliskich związków z Kościołem katolickim. Ma dwa doktoraty honoris causa z teologii. Wenders współpracował w realizacji transmisji telewizyjnej z inauguracji Roku Miłosierdzia w Watykanie w grudniu 2015 roku.

Pomysł nakręcenia filmu dokumentalnego o papieżu Franciszku narodził się później, ale tamta transmisja wpłynęła na jego kształt. Chodziło o ukazanie papieża jako człowieka, który żywo interesuje się światem i gotów jest odpowiedzieć na ważne pytania nurtujące międzynarodową wspólnotę wiernych.