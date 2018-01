Papież zaprosił ubogich, bezdomnych i uchodźców do cyrku

- Ojciec Œwięty tych wszystkich ludzi zaprasza, by mogli zobaczyć ludzi pełnych radoœci, którzy tworzš piękno - powiedział abp Konrad Krajewski, papieski jałmużnik, komentujšc zaproszenie przez Franciszka ubogich do cyrku.

Papież Franciszek zaprosił do cyrku ubogich, bezdomnych, więŸniów i uchodŸców. Spektakl odbędzie się w czwartek po południu na peryferiach Rzymu.

W inicjatywie współpracuje z papieżem narodowy włoski Cyrk Medrano, prowadzony przez rodzinę Casartelli - jednš z najbardziej znanych w Europie dynastii cyrkowych, zdobywców 2 Złotych Clownów na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Monte Carlo.

Dla goœci Franciszka przewidziano 2,1 tys. miejsc. Dodatkowo przed namiotem cyrkowym stanie mobilna klinika medyczna, w której zaproszeni będš mogli skorzystać z porad lekarzy w rutynowych problemach zdrowotnych.

W poprzednich latach papież ustanowiła w pobliżu Watykanu specjalne miejsca dla osób bezdomnych, gdzie mogš one skorzystać z pryszniców, ogolić się o ostrzyc. Zaproponował im też prywatnš wycieczkę po Kaplicy Sykstyńskiej, a w listopadzie ubiegłego roku goœcił 7 tys. osób na wykwintnym posiłku w Watykanie.



- Ojciec Œwięty tych wszystkich ludzi zaprasza, by mogli zobaczyć ludzi pełnych radoœci, którzy tworzš piękno. By mogli zobaczyć ludzi, którzy dzielš się tym pięknem razem z nami, a więc artystów cyrkowych. By zobaczyć, że przez wytrwałoœć, że przez ćwiczenie można osišgnšć tak wiele - powiedział, komentujšc zaproszenie do cyrku, papieski jałmużnik abp Konrad Krajewski, cytowany przez Radio Watykańskie.