Prymas abp Wojciech Polak: Jan Paweł II budował nowy ład społeczny

Pontyfikat Jana Pawła II to lata, w których system komunistyczny został przezwyciężony. Nauczanie papieża, wołanie o ludzką godność - to budowało podwaliny nowego ładu społecznego - ocenia prymas Polski abp Wojciech Polak, w przededniu 39. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Prymas przypomniał słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas inauguracji pontyfikatu, gdy wzywał on do "otwierania drzwi Chrystusowi, otwierania na oścież systemów państw i narodów". - Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy je przypomnieć, bo wołanie to ukazuje, w jaki sposób Ewangelia głoszona przez Jana Pawła II docierała do tej części świata i Europy. To jest szczególny wymiar ewangelizacji, który realizował Jan Paweł II - podkreślił abp. Polak.

Hierarcha przypomniał jednocześnie, że Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu okazywał troskę o rodzinę. - Jest to szczególne przesłanie, które Jan Paweł II pozostawił nam po swoim pontyfikacie - troska o rodzinę, o której papież Franciszek mówi, że "jest dobrą nowiną dla współczesnego świata" - wyjaśnił.

- Istotnym elementem pontyfikatu Jana Pawła II jest wymiar społeczny nauczania papieskiego, tj. troska o życie społeczne w duchu pomocniczości, w duchu solidarności; jego wołanie o to, by w tej rzeczywistości runął mur dzielący Europę i o to, by nie wznosić murów między ludźmi, między narodami, ale starać się w ten sposób budować na solidnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus - stwierdził również prymas.

Abp Polak podkreślił również, że "ponad 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II, to są lata, w których ten system komunistyczny został przezwyciężony". - To wołanie papieża, zwłaszcza o ludzką godność, o rozumienie solidarności jako wzajemne noszenie brzemion - nigdy jedni przeciw drugim, ale jedni wraz z drugimi; to rzeczywiście budowało podwaliny nowego ładu społecznego. Sądzę, że dzisiaj nikt sobie nie wyobraża, jakby ten świat wyglądał, gdyby nie było Jana Pawła II - dodał.

- Musimy dziękować Panu Bogu za św. Jana Pawła II i za ślad, który w życiu jednostek i społeczeństw pozostawił - podsumował prymas.