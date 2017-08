Papież Franciszek: Młodzież na emeryturze to smutny widok

- Co to za młodość, jeśli jest pełna satysfakcji, bez pytania o sens? - zapytał Franciszek, zwracając się do tysięcy wiernych zebranych w Watykanie.

Postawił każdemu młodemu człowiekowi pytanie: "Czego poszukujesz? Czego szukasz w swym sercu?".

Franciszek podkreślał również: "Bóg pragnie, abyśmy byli zawsze zdolni do marzeń o innym świecie. Jeśli marzenie zagasa, trzeba je obudzić na nowo, wracając pamięcią do początków: do Jezusa i do miłości, która kiedyś pozwoliła nam dostrzec w naszym życiu Boży plan dobra".

- To pomoże nam ożywić w sobie nadzieję - zauważył.

Powiedział też, że Bóg "nie chce, aby podążali za nim mężczyźni i kobiety z niechęcią, niemający w sercu powiewu radości".

Wskazał: "Uczeń Królestwa Bożego, który nie jest radosny, nie ewangelizuje świata. Głosicielem Jezusa zostaje się nie poprzez cyzelowanie oręża retoryki, ale zachowywanie w oczach błysku prawdziwego szczęścia".

- Nie słuchajmy rad osób rozczarowanych i nieszczęśliwych, nie słuchajmy tych, którzy radzą cynicznie, by nie pielęgnować nadziei w życiu, nie ufajmy tym, którzy tłumią w zarodku wszelki entuzjazm, mówiąc, że żadne przedsięwzięcie nie jest warte poświęcenia życia - zaapelował.

Franciszek radził: "Nie słuchajmy starych sercem, którzy duszą młodzieńczą euforię".

Zwracając się do Polaków, podkreślił: "Wspomnienie pięknych wydarzeń z przeszłości zazwyczaj budzi w nas radość i optymizm. Tym bardziej pamięć o chwilach, gdy w osobistym spotkaniu z Chrystusem w świetle Jego miłości odsłaniało się nasze powołanie, marzenie o dobru do zrealizowania w życiu, umacnia naszą nadzieję, zwłaszcza w czasach próby i cierpienia".

- Prośmy Pana, aby Jego Duch budził w nas zawsze tę pamięć, która prowadzi ku nadziei - dodał papież.

Audiencję zakończył apel w związku z przypadającym 1 września Dniem Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, jaki papież wystosował z działającym także na rzecz ekologii patriarchą ekumenicznym Konstantynopola, Bartłomiejem.

- Zachęcamy wszystkich do zajęcia postawy szacunku i odpowiedzialności wobec stworzenia. Ponadto apelujemy do tych, którzy odgrywają wpływowe role, by usłyszeli wołanie ziemi i krzyk ubogich, najbardziej cierpiących z powodu nierównowagi ekologicznej - powiedział Franciszek.

W czasie audiencji papież pozdrowił piłkarzy i działaczy brazylijskiego klubu piłkarskiego Chapecoense przybyłych na towarzyski mecz z AS Roma, który odbędzie się w piątek na Stadionie Olimpijskim w Wiecznym Mieście. W listopadzie 2016 roku w katastrofie lotniczej w Kolumbii zginęli prawie wszyscy zawodnicy i ekipa klubu.

Na audiencji na placu Świętego Piotra obowiązywały, w związku z zagrożeniem terrorystycznym, nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i skrupulatne kontrole.