Papież: Katolicy i żydzi prowadzą owocny dialog i zacieśnili przyjaźń

- Na naszej wspólnej drodze, dzięki życzliwości Najwyższego, przeżywamy owocny moment dialogu - mówił papież zwracając się do przedstawicieli Konferencji Rabinów Europejskich, Rady Rabinicznej Ameryki oraz Komisji Wielkiego Rabinatu Izraela. Przekazali oni Franciszkowi dokument o współpracy i dialogu zatytułowany „Między Jerozolimą a Rzymem”.

Papież odnotował, że w deklaracji tej rabini zwracają się do katolików nazywając ich "partnerami, bliskimi sojusznikami, przyjaciółmi i braćmi we wspólnym dążeniu do budowy lepszego świata pokoju, sprawiedliwości społecznej i bezpieczeństwa".

Ponadto zauważył, że w dokumencie tym stwierdzono, iż religie powinny wykorzystywać "postawę moralną" i edukację, by "wywierać wpływ i inspirować".

Franciszek zwrócił uwagę na przełomowe znaczenie soborowej deklaracji „Nostra aetate” z 1965 roku o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Stanowi ona, jak dodał, „Wielką Kartą w dialogu ze światem judaizmu”. - Jej stopniowa realizacja pozwoliła na to, aby nasze relacje stały się coraz bardziej przyjacielskie i braterskie - zauważył papież.

Przypomniał słowa z tego dokumentu o tym, że Kościół uznaje, że początki jego wiary znajdują się „już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków”, a także o wspólnym dla chrześcijan i żydów „wielkim dziedzictwie duchowym” oraz potrzebie wzajemnego poznania i braterskich rozmów.

- W ciągu ostatnich dziesięcioleci mieliśmy okazję zbliżyć się do siebie prowadząc ze sobą skuteczny i owocny dialog, pogłębiliśmy naszą znajomość i zacieśniliśmy więzy przyjaźni - stwierdził Franciszek. Położył nacisk na “stanowczą wolę ściślejszej współpracy dzisiaj i w przyszłości”.

Franciszek złożył rabinom życzenia z okazji zbliżającego się żydowskiego Nowego Roku. - Niech w swym miłosierdziu Wszechmogący obdarzy nas i cały świat pokojem - powiedział. Papież poprosił rabinów: "Pamiętajcie o mnie w swych modlitwach".