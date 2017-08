Papież zachęca do przyjmowania i integrowania imigrantów i uchodźców

Jak przekonać szefa do awansu?

Franciszek wyraził pragnienie, by kraje otworzyły korytarze humanitarne dla najbardziej zagrożonych uchodźców.

Papieskie orędzie otwierają słowa z Księgi Kapłańskiej: „Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej".

- W pierwszych latach swojego pontyfikatu wielokrotnie wyrażałem szczególny niepokój z powodu smutnej sytuacji wielu imigrantów i uchodźców uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa - przypomniał Franciszek. Jak dodał, ten „znak czasów” starał się odczytywać, począwszy od wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa w lipcu 2013 roku.

Papież podkreślił, że powołał nowy urząd - Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego wraz z sekcją, którą tymczasowo osobiście kieruje, by wyrażała ona troskę Kościoła wobec imigrantów, osób przesiedlonych, uchodźców i ofiar handlu ludźmi.

- Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym w każdej epoce - dodał.

- Pan - jak podkreślił Franciszek - powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości”. - To wielka odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli, którzy są powołani do odpowiadania na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości - wskazał.

Jak wyjaśnił papież, przyjmowanie imigrantów i uchodźców oznacza przede wszystkim zapewnienie im szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. Franciszek zaapelował o rozszerzenie i uproszczenie procedury przyznawania wiz humanitarnych oraz procedury łączenia rodzin.

Wyraził też pragnienie, by „znacznie więcej krajów przyjęło programy sponsorowania prywatnego i wspólnotowego, otwierając korytarze humanitarne dla najbardziej narażonych uchodźców”. Zaproponował, by wydawano specjalne wizy tymczasowe dla osób uciekających przed konfliktami do sąsiednich krajów.

W opinii papieża „odpowiednim rozwiązaniem nie są kolektywne i arbitralne wydalenia imigrantów i uchodźców, szczególnie gdy są one dokonywane do krajów, które nie mogą im zagwarantować poszanowania godności i podstawowych praw”.

Franciszek zaapelował o zapewnienie emigrantom i uchodźcom odpowiedniego i godnego schronienia. - Zasada centralnego miejsca osoby ludzkiej, mocno potwierdzona przez mojego umiłowanego poprzednika Benedykta XVI, zobowiązuje nas zawsze do przedkładania bezpieczeństwa osobistego nad bezpieczeństwo narodowe - oświadczył papież.

Zwrócił uwagę na konieczność właściwego szkolenia personelu odpowiedzialnego za kontrole graniczne. - W imię fundamentalnej godności każdej osoby należy podjąć wysiłki, by opowiadać się za środkami alternatywnymi wobec pozbawienia wolności ludzi, którzy bez pozwolenia wkraczają na terytorium państwa - wskazał papież.

Zaapelował także o podejmowanie działań w obronie praw i godności imigrantów i uchodźców, niezależnie od ich statusu migracyjnego.

Przypomniał, że międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka stanowi uniwersalną podstawę prawną dla ochrony imigrujących niepełnoletnich. „Należy unikać wobec nich jakiejkolwiek formy pozbawienia wolności z powodu ich statusu migracyjnego” - dodał papież, apelując o zapewnienie im dostępu do nauczania na szczeblu podstawowym i średnim.

„Status migracyjny nie powinien ograniczać dostępu do narodowych systemów opieki zdrowotnej i systemów emerytalnych, a także do przekazywania ich składek w przypadku repatriacji” - napisał.

Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę zagwarantowania wszystkim cudzoziemcom w danym kraju swobody wyznawania i praktykowania religii, a także integracji społecznej i zawodowej.

Zdaniem papieża należy zawsze wspierać jej integrację, ułatwiając łączenie rodzin, w tym dziadków, rodzeństwa i wnuków, „nigdy nie uzależniając tego od wymagań ekonomicznych”.

Franciszek wyraził przekonanie, że obecność imigrantów i uchodźców jest źródłem bogactwa kulturowego. Zaapelował o krzewienie „kultury spotkania”. Integracja nie jest „asymilacją, która prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamięci własnej tożsamości kulturowej” - wyjaśnił.

Jak zauważył, proces integracji imigrantów można przyspieszyć poprzez „przyznawanie obywatelstwa niezależnie od wymogów ekonomicznych i językowych oraz nadzwyczajnej procedury regulacyjnej w przypadku imigrantów, którzy mogą poszczycić się długim pobytem w kraju”.

Papież zapewnił, że Kościół jest gotów aktywnie zaangażować się w realizację wszystkich proponowanych inicjatyw, ale, jak zastrzegł, niezbędny jest też wkład polityków oraz społeczeństwa obywatelskiego.