Papież: Niech rządzący położą kres handlowi bronią

Papież do dzieci: Nie można dzwonić do mafii

W sugestywnym orędziu wideo papież powiedział po hiszpańsku: "Absurdalną sprzecznością jest mówienie o pokoju, negocjowanie pokoju i jednoczesne promowanie i pozwalanie na handel bronią".

- Czy ta i tamta wojna naprawdę wybuchły po to, by rozwiązać problemy, czy też są to wojny handlowe, by sprzedać tę broń nielegalnie, aby handlarze śmiercią wyszli z niej wzbogaceni? - zapytał Franciszek.

Zaapelował: "rozwiążmy tę sytuację".

- Módlmy się razem za rządzących narodami, aby zaangażowali się ze zdecydowaniem na rzecz tego, by położyć kres handlowi bronią, który przynosi tyle niewinnych ofiar - dodał papież. Jego słowom towarzyszą obrazy z wojen i zdjęcia zbombardowanego miasta, a także scena przedstawiającą ociekające krwią pióro, którym podpisano kontrakt w sprawie dostawy broni.