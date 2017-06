Papież Franciszek ostrzega przed podziałami na chrześcijan prawicowych lub lewicowych

Trump: Papież to wspaniały człowiek, to było fantastyczne spotkanie

Papież mówił w homilii, że Duch Święty tworzy różnorodność i jedność, "kształtując w ten sposób lud nowy, zróżnicowany i zjednoczony: Kościół powszechny". Następnie przestrzegł przed pokusą "dążenia do różnorodności bez jedności". Franciszek wyjaśnił, że "dzieje się tak, kiedy chcemy się wyróżnić, kiedy tworzone są koalicje i partie, gdy dochodzi do usztywnienia stanowisk wykluczających, do zamknięcia się w swoich partykularyzmach, być może uważania siebie za lepszych lub tych, którzy zawsze mają rację". Wtedy, zauważył, wybiera się część zamiast całości, bardziej przynależność do tego czy innego kręgu, niż przynależność do Kościoła.

- Stajemy się fanami danej części, zamiast być braćmi i siostrami w tym samym Duchu; bardziej chrześcijanami 'prawicowymi lub lewicowymi', niż Jezusa - dodał papież. Tacy ludzie - podkreślał - stają się nieugiętymi stróżami przeszłości lub zwolennikami awangardy przyszłości, a nie "pokornymi i wdzięcznymi dziećmi Kościoła".

Jako przeciwną pokusę wymienił dążenie do jedności bez różnorodności. Taka jedność - zdaniem Franciszka - staje się obowiązkiem czynienia wszystkiego razem i w ten sam sposób oraz jednakowego myślenia. - Tak jedność staje się w końcu uniformizacją i nie ma już wolności - ocenił papież.

Franciszek apelował do wiernych o przyjęcie jedności Jezusa, "niezależnie od preferencji osobistych", o "wyeliminowanie trujących plotek siejących niezgodę i zazdrość". Wskazywał, że być ludźmi Kościoła oznacza być ludźmi komunii. Kościół - podkreślał - jest domem gościnnym i otwartym.

Papież mówił też o tym, że bez przebaczenia nie ma Kościoła. - Oto początek Kościoła, to jest spoiwo, które nas zespala, cement jednoczący cegły domu: przebaczenie. Bo przebaczenie jest darem do n-tej potęgi, jest największą miłością - tą, która zespala mimo wszystko, która powstrzymuje upadek, która umacnia i utwierdza - powiedział.

Franciszek tłumaczył, że przebaczenie wyzwala serce i pozwala, by rozpocząć na nowo; "przebaczenie daje nadzieję, bez przebaczenia nie można budować Kościoła". Duch przebaczenia - wskazał - zachęca do odrzucenia innych dróg: "dróg pochopności ludzi osądzających, tych dróg bez odwrotu ludzi zamykających wszelkie drzwi, dróg jednokierunkowych ludzi krytykujących inne osoby".

- Prośmy o łaskę czynienia coraz piękniejszym oblicza naszej Matki Kościoła, odnawiając się przez przebaczenie i poprawiając samych siebie. Tylko wtedy będziemy mogli poprawiać innych w miłości" - powiedział Franciszek.

Na mszę na placu Świętego Piotra przybyły tysiące ludzi.