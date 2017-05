Włochy: Relikwia św. Mikołaja opuszcza Bari po raz pierwszy od 930 lat

Foto: AFP

Po raz pierwszy od 930 lat miasto Bari we włoskiej Apulii opuściła relikwia św. Mikołaja, biskupa Miry. Relikwia, fragment żebra świętego, będzie do 28 lipca wystawiona w Rosji. Nastąpiło to na mocy umowy między papieżem Franciszkiem i zwierzchnikiem rosyjskiej Cerkwi prawosławnej Cyrylem.