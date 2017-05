Papież Franciszek zawierzy w Fatimie ludzkość Matce Bożej

Zwracając się w czasie środowej audiencji na placu Świętego Piotra do pielgrzymów z Portugalii, Franciszek mówił: - Udaję się jako pielgrzym do Fatimy, by zawierzyć Matce Bożej doczesne i wieczne losy ludzkości i prosić o błogosławieństwo Niebios na jej drogach.

- Proszę wszystkich, by przyłączyli się do mnie jako pielgrzymi nadziei i pokoju; niech wasze ręce złożone do modlitwy wciąż wspierają moje dłonie - wzywał papież.

- W poniedziałek obchodziliście w waszej Ojczyźnie uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wzorem Dobrego Pasterza, broniąc wartości ewangelicznych i ładu moralnego, oddał swoje życie za owce, przelał krew męczeńską - tymi słowami zwrócił się papież do Polaków.

- Niech jego przykład - zachęcał Franciszek - będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy w każdej sytuacji życia potrafili dochować wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Polecając waszej modlitwie moją, bliską już, pielgrzymkę do Fatimy, z serca wam błogosławię.

W kolejnej katechezie na temat chrześcijańskiej nadziei papież mówił o Maryi wskazując, że jest "matką nadziei". Kreśląc rys psychologiczny wskazywał, że jest kobietą, która "nie ulega przygnębieniu w obliczu niepewności jutra, zwłaszcza gdy wiele spraw się nie układa". Matka Boża "nie jest kobietą, która gwałtownie protestuje, która pomstuje na losy życia, często ukazujące wrogie oblicze". Maryja słucha - zaznaczył Franciszek.

Papież podkreślał, że uczy przeżywania obecności Boga, gdy zło świata zdaje się go przesłaniać. Wyraził przekonanie, że Maryja jest jak wiele "matek naszych czasów, odważnych do ostateczności".

Podczas audiencji papież pozdrowił też obecną na niej delegację młodych kapłanów prawosławnych z Patriarchatu Moskiewskiego, którzy są gośćmi Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan. - Niech Bóg Wszechmogący za wstawiennictwem Matki Bożej błogosławi wasz kraj i zaangażowanie rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na rzecz dialogu między religiami i dobra wspólnego – apelował.