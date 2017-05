Papież Franciszek: Kościół jest zawsze "w drodze"

W czasie mszy w kaplicy Domu świętej Marty Franciszek oświadczył w homilii, że Kościół „idzie naprzód, z wieloma świętymi i grzesznikami”.

- Pomyślmy o niewolnictwie. Kiedy chodziliśmy do szkoły, opowiadano nam, co robiono z niewolnikami; byli przywożeni z jednego miejsca, sprzedawani do drugiego, w Ameryce Łacińskiej byli sprzedawani, kupowani. To grzech śmiertelny, dzisiaj to mówimy - podkreślił Franciszek, cytowany przez Radio Watykańskie.

Przypomniał, że kiedyś tak nie uważano. - Niektórzy mówili, że można to robić, bo tamci ludzie nie mają duszy. Ale należało iść naprzód, by lepiej zrozumieć wiarę i moralność - zauważył papież.

Zaznaczył, że obecnie też są niewolnicy. - Jest ich jeszcze więcej, ale przynajmniej wiemy, że to grzech śmiertelny. Poszliśmy naprzód; to samo z karą śmierci, która była niegdyś czymś normalnym. Dziś mówimy, że jest niedopuszczalna - mówił Franciszek w homilii. Jak powiedział, „to samo odnosi się do wojny religijnej”.

Papież wskazał, że Lud Boży jest “zawsze w drodze”. Następnie ostrzegł: „Kiedy się zatrzymuje, staje się więźniem w stajni, jak osiołek; nie rozumie, nie idzie naprzód, nie pogłębia wiary, miłości, nie oczyszcza duszy”.