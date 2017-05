Papież apeluje do prezydenta Francji o troskę o ubogich i wykluczonych

Papież: Porozmawiam z Trumpem. Wtedy go ocenię

W ogłoszonej we wtorek w Watykanie depeszy do Macrona Franciszek napisał: „Proszę Boga, aby Pana wspierał, by Pański kraj, wierny bogatej różnorodności swych tradycji moralnych i duchowemu dziedzictwu naznaczonemu także przez tradycję chrześcijańską, troszczył się zawsze o budowę bardziej sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa”.

Następnie papież przypomniał o potrzebie poszanowania różnic i troski o najuboższych i wykluczonych. Zaapelował, by prezydent Francji działał na rzecz współpracy i solidarności między narodami.

Niech Francja - dodał Franciszek - “dalej krzewi w łonie Europy i w świecie dążenie do pokoju i dobra wspólnego, szacunek do życia oraz obronę godności każdego człowieka i wszystkich narodów”.