Watykan: Papieskie uroczystości Bożego Ciała w niedzielę, a nie w czwartek

Papież apeluje do prezydenta Francji o troskę o ubogich i wykluczonych

We Włoszech Boże Ciało jest normalnym dniem pracy. Dlatego papieskie uroczystości, czyli mszę przed bazyliką świętego Jana na Lateranie oraz procesję do bazyliki Matki Bożej Większej, organizowano do tej pory wieczorem.

W tym roku po raz pierwszy Watykan postanowił przenieść uroczystości Bożego Ciała odbywające się pod przewodnictwem papieża na niedzielę, tak jak obchodzone są w niektórych krajach.

Rzecznik Watykanu Greg Burke wyjaśnił w czwartek dziennikarzom, że przeniesienie uroczystości tego święta liturgicznego wynika z tego, że czwartek jest normalnym dniem pracy, zaś w niedzielę łatwiej jest wiernym uczestniczyć w ceremonii. Nie poinformowano, czy podobna decyzja obowiązywać będzie także w następnych latach.