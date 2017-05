Portugalia: Bezprecedensowe środki bezpieczeństwa podczas wizyty papieża

Papież: To wstyd nazwać bombę "matką wszystkich bomb"

Nad bezpieczeństwem papieża Franciszka i pielgrzymów w Fatimie czuwać będzie około 700 funkcjonariuszy obrony cywilnej, wspieranych m.in. przez straż pożarną, Portugalski Czerwony Krzyż i harcerzy.

- Jesteśmy przygotowani na przybycie papieża i licznych pielgrzymów. Opracowaliśmy i trenowaliśmy już kilka wariantów działań. Nie zamierzamy improwizować - powiedział komendant portugalskich służb obrony cywilnej Rui Esteves.

Z roboczego planu działań wynika, że służby czuwające nad bezpieczeństwem wizyty Franciszka w Fatimie wspierać będzie około 100 żołnierzy.

Większość zmobilizowanych do ochrony wizyty papieża służb pochodzi z aglomeracji lizbońskiej, Santarem, Leirii, Coimbry, a także Castelo Branco.

- Wszystko zaplanowane zostało w taki sposób, aby siły skierowane do Fatimy zostały należycie zastąpione w ich rodzimych dystryktach - dodał Esteves.

Rekordowa liczba będzie też liczba policjantów, w tym funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach. Ze względów bezpieczeństwa władze w Lizbonie odmówiły podania dokładnej liczby funkcjonariuszy chroniących uczestników głównych obchodów stulecia objawień fatimskich.

W poniedziałek organizatorzy fatimskich uroczystości ujawnili, że Portugalczyków 12 i 13 maja wesprze kilkuosobowa ekipa funkcjonariuszy policji hiszpańskiej.

Wcześniej portugalskie służby informowały, że na ulicach Fatimy i na obrzeżach tej miejscowości nad ruchem pojazdów czuwać będzie kilkuset funkcjonariuszy drogówki. Od czwartku przeprowadzane będą kontrole aut wjeżdżających do miasta, gdzie dla kierowców przygotowano kilka prowizorycznych parkingów.

Żaden pojazd nie będzie mógł wjechać do Fatimy w piątek po godz. 11, czyli na około siedem godzin przed przybyciem Franciszka do sanktuarium. Miasto zostanie odblokowane w godzinach popołudniowych w sobotę, po wylocie papieża do Rzymu.

Wątpliwości co do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wizyty papieskiej mają niektórzy przedstawiciele służb dyplomatycznych akredytowanych w Lizbonie. Jeden z anonimowych rozmówców PAP przyznał, że Fatima nie będzie w czasie wizyty Franciszka w pełni bezpiecznym miejscem.

- Byłem kilka dni temu w sanktuarium, aby zobaczyć stan przygotowań do głównych obchodów stulecia objawień. Z uwagi na fakt, że jest to mała miejscowość, a papieżowi ma towarzyszyć aż 1,5 mln wiernych, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa będzie trudne. O ile realnym wydaje się skontrolowanie 300 tys. osób, które wejdą na główny plac sanktuarium, to mało prawdopodobne jest, aby służby sprawdziły tłumy, między którymi przejeżdżać będzie odkryty papamobile - powiedział dyplomata.

Franciszek przyleci do Portugalii 12 maja samolotem włoskiej linii Alitalia o godz. 16.20. Lądowanie zostało zaplanowane w bazie wojskowej Monte Real, położonej ponad 30 km od Fatimy. Do miejscowości tej uda się następnie helikopterem. Wjazd papamobile na teren sanktuarium zaplanowano na godz. 18.

W piątek papież będzie przewodniczył wieczornej modlitwie w sanktuarium, podczas której Franciszek zawierzy się opiece Matki Bożej Fatimskiej. 13 maja poprowadzi uroczystości kanonizacyjne dwójki uczestników objawień maryjnych z 1917 roku: błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto.

Franciszek będzie czwartym papieżem, który odwiedzi sanktuarium maryjne w Fatimie. Wcześniej pielgrzymowali tam Paweł VI, św. Jan Paweł II, a także Benedykt XVI. Najwięcej razy podróżował do tej portugalskiej miejscowości Jan Paweł II – w 1982, 1991 i w 2000 roku. Podczas swojej ostatniej wizyty beatyfikował rodzeństwo Marto.