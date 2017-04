Papież chwali Polaków za czytanie Pisma Świętego

Przed południową modlitwą maryjną odmówioną na placu Świętego Piotra papież powiedział: „Formacja chrześcijańska opiera się na Słowie Bożym. Dlatego z zadowoleniem odnotowuję, że dzisiaj w Polsce trwa 'niedziela biblijna'”. - W parafiach, w szkole i w mediach czytana jest publicznie część Pisma Świętego. Życzę wszelkiego dobra tej inicjatywie - podkreślił Franciszek. Mówił też o pogarszającej się sytuacji w Wenezueli, skąd – jak dodał - napływają dramatyczne informacje o starciach, ofiarach śmiertelnych, rannych i aresztowanych.

- Przyłączając się do bólu rodzin ofiar, za których wznoszę modlitwę, kieruję żarliwy apel do rządu i wszystkich części składowych społeczeństwa wenezuelskiego o to, aby uniknięto wszelkiej dalszej przemocy, by szanowano prawa człowieka i poszukiwano na drodze negocjacji rozwiązań ciężkiego kryzysu humanitarnego, społecznego, politycznego i ekonomicznego, który dręczy ludność - oświadczył papież.

Papież modlił się o pokój, pojednanie i demokrację w tym Wenezueli. Następnie Franciszek zaznaczył: - Modlimy się za wszystkie kraje przeżywające poważne trudności, zwłaszcza w tych dniach za byłą jugosłowiańską republikę Macedonii.

Papież mówił także, że dziękuje Matce Bożej za swą zakończoną w sobotę podróż do Egiptu. - Proszę Boga, aby pobłogosławił cały naród egipski, tak gościnny, władze i wiernych chrześcijańskich oraz muzułmańskich i aby podarował pokój temu krajowi - podkreślił Franciszek.

Południowa modlitwa maryjna Regina coeli miała w niedzielę odmienny przebieg, bo papież zwrócił się do wiernych z placu przed bazyliką, gdzie od rana trwało spotkanie z działaczami włoskiej Akcji Katolickiej z okazji jej 150-lecia.

W przemówieniu do nich papież wspomniał, że w obecności ludzi z tej organizacji czuje się jak w rodzinie, bo należał do niej jego ojciec i babcia przed wyjazdem do Argentyny. Franciszek mówił, że kiedy ma się tak piękną historię, jak Akcja Katolicka, nie należy iść naprzód ze wzrokiem zwróconym wstecz. Apelował, aby “nie siadać w fotelu, bo przez to się tyje i źle wpływa to na cholesterol”. Franciszek wzywał działaczy organizacji: - Bądźcie ludem uczniów-misjonarzy. Zaangażujcie się w politykę, ale proszę - w tę wielką politykę, z wielkiej litery - zachęcał.

- Tak, jak zdarzyło się w ciągu tych 150 lat, odczuwajcie mocno wewnątrz obowiązek rzucania dobrego nasiona Ewangelii w życiu świata poprzez służbę miłosierdzia, zaangażowanie polityczne, zapał edukacyjny - zaapelował papież.