Papież Franciszek: Nie dla kompromisów i surowości w Kościele

W czasie mszy w Domu świętej Marty w homilii, przytoczonej przez Radio Watykańskie, Franciszek zwrócił uwagę na „konkret” wiary.

- Niekiedy zapominamy, że nasza wiara jest konkretna - zauważył.

- Kiedy odmawiamy Credo, mówimy rzeczy konkretne: wierzę w Boga Ojca, który stworzył niebo i ziemię, wierzę w Jezusa Chrystusa - podkreślił papież. Następnie przypomniał: „W Credo nie ma słów: wierzę, że powinienem zrobić to czy to i że rzeczy mają się tak”.

- Ta konkretność wiary prowadzi do szczerości, do głoszenia świadectwa aż do męczeństwa, które jest przeciw kompromisom i idealizacji - oświadczył papież.

Dodał, że opisani w Ewangelii „uczeni w piśmie”, czyli faryzeusze byli „uwięzieni w klatce racjonalistycznej mentalności".

- A ona nie minęła wraz nimi - wskazał.

- W swej historii przecież Kościół potępiał racjonalizm, iluminizm, a potem sam wiele razy popadał w teologię: to można, a tego nie można, można tylko dotąd i zapomniał o sile, wolności Ducha Świętego - stwierdził Franciszek. Zachęcił do modlitwy o to, by Kościół “podążał po drogach Ducha Świętego, bez kompromisów i surowości”.