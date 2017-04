Papież Franciszek w Egipcie o "sprzedawcach złudzeń o życiu pozagrobowym"

Franciszek podkreślił, że ziemia ta wiele znaczy dla historii ludzkości i dla tradycji Kościoła. Przypomniał, że to na egipskiej ziemi Święta Rodzina znalazła schronienie i gościnę. - Także dzisiaj znajdują tutaj gościnę miliony uchodźców pochodzących z różnych krajów, w tym z Sudanu, Erytrei, Syrii i Iraku; uchodźcy, których z godnym pochwały zaangażowaniem próbuje się włączyć w społeczeństwo egipskie - dodał Franciszek.

Papież przypomniał, że Egipt jest jednym z krajów, które poszukują rozwiązań dla pilnych i złożonych problemów, by uniknąć "jeszcze poważniejszej przemocy". - Mam na myśli tę ślepą i nieludzką przemoc spowodowaną przez różne czynniki: ciasne pragnienie władzy, handel bronią, poważne problemy społeczne i ekstremizm religijny, który wykorzystuje święte imię Boga, aby dopuszczać się niesłychanych rzezi i niesprawiedliwości - stwierdził Franciszek.

Odnosząc się do wydarzeń ostatnich lat mówił, że naród egipski domagał się kraju, gdzie nikomu nie będzie brakować "chleba, wolności i sprawiedliwości społecznej". Jako zadanie dla Egiptu wskazał umocnienie i utrwalenie pokoju w regionie, i to mimo że - jak dodał - "na własnej ziemi został zraniony przez ślepą przemoc".



Franciszek oddał hołd wszystkim, którzy w ostatnich latach oddali życie za ojczyznę: młodzieży, członkom sił zbrojnych i policji, ofiarom terroryzmu. Wspomniał z ofiarach ataków na kościoły koptyjskie i zapewnił o swej modlitwie za zabitych i rannych.



Zwracając się do przedstawicieli władz oświadczył, że rozwój, dobrobyt i pokój są "dobrami niezbywalnymi, zasługującymi na wszelkie poświęcenie". Apelował o poszanowanie praw takich jak równość wszystkich obywateli, swoboda religijna i wolność słowa, "bez jakiegokolwiek rozróżnienia" .

Odnosząc się do konfliktów i wojen na świecie, Franciszek powiedział: "nie można budować cywilizacji, nie odrzucając wszelkiej ideologii zła, przemocy oraz wszelkich interpretacji ekstremistycznych, które domagają się zniweczenia drugiego oraz unicestwienia różnorodności, manipulując i znieważając święte imię Boga". - Musimy wspólnie stwierdzić, że historia nie wybacza tym, którzy głoszą sprawiedliwość, a dopuszczają się niesprawiedliwości; nie wybacza tym, którzy mówią o równości, a odrzucają ludzi różnych od siebie - powiedział papież.

Papież nawiązał do terroryzmu podkreślając: - Mamy obowiązek demaskować sprzedawców złudzeń o życiu pozagrobowym, którzy głoszą nienawiść, by ograbić ludzi prostych z ich życia doczesnego i ich prawa do życia w godności, zamieniając ich w materiał zapalny i pozbawiając ich zdolności do swobodnego wyboru i odpowiedzialnej wiary.



Franciszek stwierdził, że trzeba odwodzić ludzi od "morderczych idei i ideologii ekstremistycznych". Mówił też o pragnieniu pokoju dla całego tego regionu, "w szczególności dla Palestyny i Izraela, Syrii, Libii, dla Jemenu, Iraku, dla Sudanu Południowego".

Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi oświadczył w wystąpieniu w obecności papieża, że "do wyeliminowania terroryzmu potrzebna jest globalna strategia, która nie będzie uwzględniać wyłącznie rozwiązań militarnych", ale będzie też oparta na systemie rozwoju oraz reformie polityki. - Świat stoi wobec wyzwań bez precedensu, jakich ludzkość nigdy wcześniej nie znała, a wśród których przoduje przemoc i nienawiść - powiedział prezydent.

- Terroryzm atakuje wszędzie i w każdym momencie; problem polega na tym, że siły zła wmawiają, że są częścią wielkiego islamu, podczas gdy on nie ma z tym nic wspólnego - dodał egipski szef państwa.