Papież: Europa jest zagrożona rozpadem

Egipt: Papież do duchowieństwa: jesteście siewcami nadziei

Na konferencji prasowej na pokładzie samolotu Franciszek został zapytany o to, jakimi kryteriami w czasie wyborów powinni kierować się francuscy katolicy.

Papież stwierdził: "Każdy kraj jest wolny w dokonywaniu wyborów, które uważa za odpowiednie, a wobec tego ja nie mogę osądzać, czy tego wyboru dokonuje z tego powodu czy innego, bo nie znam polityki wewnętrznej".

"Prawdą jest, że Europa jest zagrożona rozpadem. Musimy się nad tym zastanowić. Jest problem, który wywołuje strach i być może podsyca te zjawiska; to problem imigracji. Ale nie zapominajmy, że Europę stworzyli migranci, od wieków, to my" - mówił papież.

Wyraził przekonanie, że zjawisko to należy dobrze przestudiować szanując różne opinie i że potrzebna jest dyskusja polityczna.

Odnosząc się do sytuacji we Francji Franciszek wyznał też, że nie rozumie tamtejszej sytuacji wewnętrznej. Dodał: "starałem się utrzymywać dobre relacje z aktualnym prezydentem" Francois Hollande'em. Ujawnił, że raz "był konflikt" , ale potem mógł wyjaśnić sporne sprawy. Jakie - nie powiedział.

Mówiąc o kandydatach w wyborach we Francji papież stwierdził, że wie jedynie, iż jedna osoba wywodzi się z prawicy. "Ale drugi nie wiem, skąd jest i dlatego nie potrafię wyrazić opinii" - stwierdził odnosząc się do Emmanuela Macrona.

Papież wspomniał, że kiedyś ktoś powiedział mu, że należałoby założyć partię dla katolików. "Ale ten człowiek żyje w minionym stuleciu"- ocenił papież

O kryzysie wokół Korei Północnej: zatrzymajmy się

W sprawie kryzysu wokół Korei Północnej "zatrzymajmy się"- tak papież Franciszek odniósł się do sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Papież zaapelował o negocjacje w związku z napięciem.

Zapewnił, że będzie dzwonił do światowych przywódców wzywając ich, żeby przystąpili do pracy, "by rozwiązać problemy na drodze dyplomacji".

"Zatrzymajmy się, szukajmy rozwiązań dyplomatycznych. Uważam, że Narody Zjednoczone mają obowiązek objąć na nowo przywództwo, które się rozwodniło" - oświadczył papież.